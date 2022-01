SARONNO – Ha preso la curva un po’ troppo larga ed ha finito per invadere la corsia opposta urtando l’auto che sopraggiungeva. E’ l’incidente avvenuto mercoledì pomeriggio all’intersezione tra via Marconi e via Manzoni. Sul posto è intervenuta la polizia locale che è all’opera per rintracciare l’auto protagonista del sinistro che non si è fermata dopo l’impatto.

In sostanza la vettura, un’utilitaria bianca, stava svoltando da via Manzoni in via Marconi per procedere verso la stazione quando ha urtato un’Opel Mokka che stava viaggiando verso Solaro. Malgrado l’impatto e i danni l’auto bianca ha proseguito per la sua strada mentre il conducente della Mokka ha contattato la polizia locale. I vigili hanno effettuato i rilievi del caso e hanno ascoltato anche alcuni testimoni che hanno fornito diversi elementi per risalire all’auto e quindi al conducente. Per lui sono in arrivo diverse sanzioni tra cui quella per l’invasione di corsia ed anche per essersi allontanato dopo il sinistro.

