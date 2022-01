x x

SARONNO – Andrà in pensione l’1 febbraio, dopo 40 anni di servizio nella città di Saronno: il riferimento va al comandante della polizia locale di Saronno, Giuseppe Sala.

Il saluto al comandante da parte dell’Amministrazione comunale e dei colleghi si è tenuto questa mattina poco dopo le 10 al parco Salvo D’Acquisto di via Carlo Porta, dove è stato piantumato un giovane pino proprio in onore di Giuseppe (detto “Pino”) Sala. Non è mancato il ringraziamento all’importante lavoro svolto in questi lunghissimi anni, la metà dei quali da comandante, sotto la guida di ben otto sindaci e un commissario prefettizio.







Da parte sua il sindaco Augusto Airoldi ha sottolineato “la professionalità di un comandante deciso e collaborativo, preparato e conosciuto dai cittadini, che lo vedevano ormai come un punto di riferimento. Buona pensione quindi al comandante Sala!”

(foto: alcuni momenti della cerimonia al parco Salvo d’Acquisto questa mattina a Saronno)

