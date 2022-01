x x

CISLAGO – E’ stato presentata all’amministrazione del sindaco Calegari lo scorso 17 gennaio il testo dell’interrogazione di Cislago in Comune circa gli eventi di bullismo di pochi giorni fa verificati a Cislago.

“Nell’ultimo periodo si sono verificati episodi di vandalismo e bullismo da parte di gruppi giovanili in alcune aree del paese, in particolare nella zona della stazione ferroviaria e parchi cittadini a danni di altri coetanei – così inizia l’interrogazione di Cislago in Comune – e creando timore e sconcerto”.

Cislago in Comune e, in particolare, Deborah Pacchioni, la capogruppo della lista civica che ha presentato l’interrogazione, chiede all’amministrazione quali interventi siano pronti per prevenire il fenomeno della delinquenza giovanile, soprattutto – come si legge nell’interrogazione – “tenendo conto anche della scarsa socialità causata dal lungo periodo di confinamento derivato dalla pandemia”.

Al sindaco e alla Giunta viene, dunque, chiesto: “quali siano i dati a conoscenza della amministrazione in merito alla situazione ai fatti accaduti ed alle denunce presentate, quali azioni si stanno mettendo in pratica per arginare tale fenomeno in termini di sicurezza, quali progetti si stiano approntando in merito alla prevenzione e cultura del rispetto e valoriale”. Non solo, si domandano, inoltre, le intenzioni dell’amministrazione di creare collaborazioni con associazioni e forze dell’ordine, oltre che ad un progetto legato al centro di aggregazione giovanile.

L’interrogazione si conclude con la richiesta che la risposta a tale interrogazione venga inserita tra l’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale.



24012022

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn