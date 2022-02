Bullismo e aggressioni agli studenti: Tg2 racconta i problemi del polo scolatico saronnese

SARONNO – E’ andato in onda nell’edizione delle 13 del Tg2 il servizio di Roberto Rotondo che ha documentato la situazione che gli studenti vivono quotidianamente nel polo scolastico cittadino.

QUI LI SERVIZIO AL MINUTO 10,36 https://www.rainews.it/notiziari/tg2

IL SERVIZIO

Il servizio raccoglie le testimonianze di diversi ragazzi che raccontano di conoscenti vittimi di pesteggi o rapine e anche della loro paura ad affrontare il percorso da scuola alla stazione. Segue l’intervista al sindaco Augusto Airoldi che spiega come il fenomeno sia effetto comune del post pandemia. Ampio spazio anche alla soluzione trovata dall’Amministrazione ossia garantire 6 giorni su 7 il presidio della zona ad opera della polizia locale.

LE RIPRESE

Stamattina alle 8 la troupe Rai è arrivata nella zona di piazza Santuario ed ha raccolto le testimonianza di studenti e genitori. Non è mancata un’intervista al sindaco Augusto Airoldi e al comandante della polizia locale Claudio Borsani. Sono stati spiegati i provvedimenti presi negli ultimi giorni, dopo un’attività di ascolto dei genitori che si erano rivolti alla stampa e in particolare a ilSaronno.

Davanti alla pattuglia ferma alla fermata del bus in via Varese il primo cittadino ha spiegato come il fenomeno sia comune a diverse realtà e come sia “figlio” del post pandemia ricordando come l’attività dell’Amministrazione si svolga su due fronti la repressione e il controllo con la polizia locale ma anche la prevenzione con progetti ad hoc dell’assessorato alle politiche giovanili.

