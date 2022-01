x x

SARONNO – Al via stasera il percorso di incontri Officina Vivaio fortemente voluto dalla proprietà dell’area dismessa tra via Varese e via Milano per presentare il progetto di riqualificazione ma anche per avviare un momento di confronto e partecipazione con la città.

Si parte oggi all’auditorium Aldo Moro con l’incontro per gli under 35 qui il paly by play de ilSaronno.

“I due eventi di Officina Vivaio sono andati in sold out in soli 5 giorni. Saranno quindi 250 le persone che parteciperanno ai primi due incontri di presentazione generale di questo percorso”.

Ma di cosa si tratta?

Il percorso di Officina Vivaio sarà articolato sia attraverso incontri in presenza sia attraverso una piattaforma di confronto digitale, che permetterà di proseguire online le discussioni che verranno introdotte negli appuntamenti dal vivo, che vedranno la partecipazione di ospiti e speaker qualificati su temi specifici, in modo da rispondere con competenza alle domande dei presenti.I primi due incontri si terranno esclusivamente in presenza, all’auditorium della scuola Aldo Moro martedì 25 gennaio (under 35) e lunedì 31 gennaio (over 35), a partire delle 20.30 fino alle 23.30 circo. L’accesso avverrà secondo le modalità imposte dalle normative anti-covid (obbligo di Green Pass rinforzato, mascherine e capienza ridotta a 125 posti).