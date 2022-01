x x

SARONNO – Incidente stradale al confine fra Saronno ed Uboldo: è successo ieri alle 12 nei pressi dell’ex stabilimento Lazzaroni, dove inizia l’uboldese via 4 novembre dove si sono scontrate una motocicletta ed una automobile. Il centauro è caduto sull’asfalto: subito si è attivata la macchina dei soccorsi e sul posto, oltre alla polizia locale del comando unificato di Uboldo Origgio, si è subito portata una ambulanza.

Il ferito di 54 anni, è stato trasporto a Como in ospedale, con contusioni varie ma al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita. Lievi contusioni anche per il conducente dell’autovettura, un uomo di 46 anni. Gli agenti della vigilanza urbana si sono occupati di deviare il traffico e di raccogliere le testimonianze dei presenti al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e mettere a fuoco le eventuali responsablità del sinistro stradale.

(foto archivio: un precedente incidente in via 4 novembre)

