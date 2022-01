x x

CASTELSEPRIO – E’ stata, ieri, una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno a prestare i primi soccorsi alle persone rimaste contuse nell’incidente stradale avvenuto a Castelseprio. L’incidente stradale si è verificato alle 7.10 della mattinata in via San Rocco dove si sono scontrate una automobile ed una motocicletta. Sul posto, dunque, l’intervento dei militari dell’Arma, e sono arrivate anche una ambulanza della Croce rossa e l’automedica, quest’ultima proveniente da Varese. Ad avere bisogno di cure mediche due persone, un ragazzo di 16 anni – che era alla guida del ciclomotore – ed il conducente della vettura, un uomo di 48 anni. Nessuno è apparso in pericolo di vita, sono stati medicati negli ospedale “Galmarini” di Tradate e di Circolo di Varese.

I carabinieri hanno subito avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro e mettere a fuoco le eventuali responsabilità; ed hanno raccolto le testimonianze dei presenti.

(foto archivio)

