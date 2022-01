Calcio amichevole: Saronno e Chiasso anticipano prima di cena

x x

SARONNO – Anticipo di un’ora, rispetto ai programmi, per l’odierna gara amichevole fra Fbc Saronno e Chiasso: si gioca alle 19.30, rispetto alle 20.30 inizialmente annunciate, per evitare freddo, gelo e nebbia che nel corso della serata potrebbero rendere difficile disputare regolarmente la gara. Confermata la location, il centro sportivo Matteotto di via Sampietro.

Per i biancocelesti si tratta di mettersi alla prova contro una selezione giovanile della compagine professionistica svizzera. Un’altra tappa di avvicinamento a domenica 6 febbraio quando dovrebbe riprendere ufficialmente la stagione del campionato di Promozione, con il recupero Meda-Saronno, che si dovrebbe giocare allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi. L’incontro, infatti, del girone di andata, era originariamente previsto a Saronno, ma poi c’era stata l’inversione di campo (per le cattive condizioni del terreno di gioco saronnese) ma la neve il mese scorso aveva costretto a rimandare il match. Per quanto riguarda il recupero dell’inizio del mese prossimo, il campo di gioco previsto è dunque tornato ad essere quello saronnese.

