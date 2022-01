x x

SARONNO – Sono arrivati ad inizio anno i tre nuovi mezzi che hanno potenziato il parco auto a disposizione del comando di polizia locale, mezzi che proprio in questi giorni verranno messi in strada. Si tratta di una Toyota Corolla ibrida e di due moto Benelli 500 di cilindrata, acquistate dall’Amministrazione saronnese con un co-finanziamento di Regione Lombardia, che ha contribuito con l’importo di 20.000 euro, ovvero il massimo messo a disposizione dei Comuni attraverso il bando, che puntava a sostenere gli enti nell’azione di rinnovo del proprio parco auto con veicoli non inquinanti. Quanto alle moto, sicuramente la disponibilità di mezzi a due ruote potrà essere utile al Comando per implementare il servizio agile in città. La dotazione della polizia locale saronnese è adesso di sei auto e cinque moto: l’obiettivo è quello di rottamare in breve tempo anche un secondo veicolo più datato per sostituirlo con un altro mezzo elettrico, e quindi decisamente meno inquinante.

La presentazione ufficiale dei veicoli è avvenuta ieri mattina nei giardini di Villa Gianetti, sede comunale di rappresentanza in via Roma.

(foto: la presentazione dei nuovi mezzi della polizia locale, ieri mattina nei giardini di Villa Gianetti in via Roma)

27012022