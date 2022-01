x x

ROVELLO PORRO – Prima candidatura ufficiale in vista delle elezioni amministrative che si terranno a primavera a Rovello Porro. Si tratta di Marco Volontè, già consigliere comunale di minoranza in passato, torna in campo per guidare una lista civica, che sarà presentata ufficialmente a breve, in contrapposizione con l’attuale amministrazione di centrodestra.

Un percorso politico di cui Volontè aveva parlato sui social già nei mesi scorsi: “La prossima primavera si voterà nel nostro Comune, ormai da qualche anno sono attivo nella vita “politica” del paese in uno dei gruppi di opposizione. Storicamente nelle tornate elettorali l’opposizione si presentava frazionata su più liste civiche e politiche ​con il risultato della dispersione dei voti e della sconfitta elettorale. La situazione attuale del nostro paese è tale da determinare il superamento di qualsiasi divisione e interesse personale”.

(foto: Marco Volontè)

