SARONNO – Si è temuto il peggio oggi pomeriggio in centro a Saronno per l’ennesimo incidente nell’ultimo tratto di corso Italia, una zona ormai sotto i riflettori per la sicurezza stradale.

Ma torniamo ai fatti: intorno alle 14 una 52enne è stata investita da una Panda. La donna è finita prima sul cofano e poi sul parabrezza della vettura. Il conducente si è subito fermato ed ha dato l’allarme prestando i primi soccorsi con alcuni passanti. Sono così arrivati in pochi minuti i mezzi inviati dalla centrale operativa di Areu ossia l’automedica da Varese e l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno.

Sul posto anche una pattuglia della polizia locale che ha provveduto a deviare il traffico permettendo ai soccoritori di lavorare in sicurezza. Dopo le prime cure la donna è stata trasferita all’ospedale di Legnano in codice verde

