SANREMO – Un punto. Fatto di cuore e orgoglio. Fermando quella che prima della partita era la terza forza del campionato. Per questo il pareggio di Sanremo è una sinfonia dolce per la Caronnese, in attesa ora di fare punti nelle sfide successive. Le assenze di Coghetto e Diatta costringono Scalise a proporre l’inedito 3-5-2 con il nuovo arrivato Zeroli subito titolare nel terzetto difensivo.

La cronaca – La partita è da subito frizzante, il primo tentativo è di Mikhaylovskiy, la replica di Putzolu con la Caronnese che protesta per un seguente fallo in area su Arpino. Partita maschia e gagliarda, Ballgjini però lotta troppo rischiando due gialli ravvicinati per delle sbracciate e Scalise evita guai peggiori rinunciando alla punta di peso e lanciando Rocco, che provoca subito l’ammonizione di Acquistapace. La Caronnese c’è ed è gagliarda, lo scambio tra Rocco e Francesco Esposito porta quest’ultimo al tiro, ma Malaguti mette in corner. Dall’angolo seguente, Arpino è poco fortunato con la spizzata. Nel finale di frazione, però, esce la Sanremese. L’occasione più importante per gli ospiti se la divora Valagussa, solo davanti ad Ansaldi dopo l’assist di Gagliardi, ma il centrocampista tira debolmente e il pallone è facile preda del portiere rossoblù. Poi nel finale anche Roberto Esposito prova la soluzione personale dopo un’azione tutta voglia, ma il tiro finisce a lato.

Ripresa con la Sanremese che mette maggiore pressione e conquista maggior predominio territoriale, ma la Caronnese si difende con ordine. L’unico rischio è quello di concedere campo ai padroni di casa, abbassandosi un po’ troppo verso la porta difesa da Ansaldi. Che, d’altro canto, non corre eccessivi pericoli se non su un colpo di testa da distanza ravvicinata di Vita che, però, finisce alto. Si vede anche la Caronnese, con una combinazione tra i due Esposito. Francesco serve Roberto, il tiro dell’attaccante però non è preciso. Scalise getta nella mischia anche Tunesi e Boschetti, e anche la panchina dà il suo contributo. C’è da soffrire fino alla fine, sulle rimesse che sono come corner di Bregliano e sull’ultimo angolo della Sanremese. Ma al triplice fischio arriva il punto. Meritatissimo!

Sanremese-Caronnese 0-0

SANREMESE (4-2-3-1): Malaguti; Nouri, Bregliano, Mikhaylovskiy, Acquistapace (1’ st Giacchino); Larotonda, Valagussa; Scalzi (19’ st Cinque), Gagliardi (29’ st Dacosta), Anastasia; Vita (37’ st Conti). A disp.: Bohli, Buccino, Giacchino, Maglione, Piu, Nossa. All. Andreoletti.

CARONNESE (3-5-2): Ansaldi; Zeroli, Arpino, Cosentino; Putzolu, F. Esposito, Vernocchi, Cretti (26’ st Tunesi), De Lucca; R. Esposito, Ballgjini (14’ pt Rocco, 26’ st Boschetti). A disp.: Angelina, Moretti, Di Marco, Silvestre, Galletti, Corno. All. Scalise.

Arbitro: Di Loreto di Terni.

Note – Giornata soleggiata, terreno in buone condizioni. Spettatori 200 circa. Ammoniti: Ballgjini, Acquistapace, Gagliardi, Ansaldi, Tunesi, Giacchino, Boschetti. Angoli 8-2. Recupero 1’, 3’.

(foto: oggi allo stadio di Sanremo)

30012022