SANREMO – “Partita sulla carta difficilissima, contro un avversario di alta classifica ma i ragazzi hanno disputato una gara fantastica”: dopo lo 0-0 in trasferta contro la Sanremese, l’allenatore della Caronnese, Manuel Scalise, è soddisfatto.

“Dobbiamo sempre di più capire la categoria, ed essere così, sempre molto pratici – rimarca Scalise – E’ un punto che può essere anche un segnale per il nostro proseguo di campionato, cercando l’obiettivo della salvezza e della tranquillità. Ma è una stagione difficile, e si torna subito in campo mercoledì prossimo, in casa contro il Rg Ticino. Punto di partenza questa prestazione di Sanremo a cui dobbiamo aggiungere anche un po’ più di qualità”.

Risultati 20′ giornata serie D: Varese-Lavagnese 2-1, Rg Ticino-Casale 2-1, Asti-Novara 0-2, Borgosesia-Chieri 1-1, Bra-Saluzzo 1-0, Derthona-Vado 3-0, Ligorna-Fossano 2-2, Sanremese-Caronnese 0-0, Sestri Levante-Pont Donnaz 5-1, Imperia-Gozzano 0-3. Classifica: Novara 44 punti, Varese 36, Sanremese 34, Chieri 33, Borgosesia e Derthona 31, Gozzano 29, Pont Donnaz e Vado 28, Casale e Bra 27, Sestri Levante 26, Rg Ticino 21, Asti 20, Ligorna 19, Caronnese, Lavagnese e Fossano 16, Imperia 15, Saluzzo 11. Prossimo turno, mercoledì 2 febbraio: alle 14.30 Caronnese-Rg Ticino, Casale-Sestri Levante, Chieri-Derthona, Fossano-Varese, Gozzano-Asti, Lavagnese-Imperia, Pont Donnaz-Bra, Saluzzo-Ligorna, Vado-Sanremese, alle 18 Novara-Borgosesia.

