SARONNO – Secondo incontro in presenza per Officina Vivaio il percorso di condivisione e partecipazione organizzato da Angelo Proserpio e Beppe Gorla proprietari dell’ex Isotta Fraschini la maxi area dismessa tra via Varese e via Milano al centro di un ambizioso progetto dal respiro nazionale.

I due appuntamenti, pensati per fare il punto della situazione ma anche per raccogliere spunti e riflessioni dalla città, sono andati sold out in meno di 5 giorni.

Stasera all’auditorium Aldo Moro in viale Santuario sono attesi oltre un centinaio di saronnesi over 35 dopo l’appuntamento di lunedì scorso con i giovani under 35 di martedì scorso. L’accesso avverrà secondo le modalità imposte dalle normative anti-covid (obbligo di Green Pass rinforzato, mascherine e capienza ridotta a 125 posti).

Il percorso di Officina Vivaio sarà articolato sia attraverso incontri in presenza sia attraverso una piattaforma di confronto digitale, che permetterà di proseguire online le discussioni che verranno introdotte negli appuntamenti dal vivo, che vedranno la partecipazione di ospiti e speaker qualificati su temi specifici, in modo da rispondere con competenza alle domande dei presenti.