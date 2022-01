x x

SARONNO – Una raffica di vento questo pomeriggio alle 17 ha provocato il crollo di una porzione della recinzione dell’area dismessa dell’ex Cantoni, sul lato di via Don Marzorati. Ad abbattersi sulla pista ciclabile è stata una sezione di una quindicina di metri della rete da cantiere che delimita l’area, ed i relativi pannelli di legno che la ricoprono. Non si registrano feriti: in quel momento non passava nessuno.

La polizia locale è stata informata dell’accaduto, perchè siano eseguiti gli interventi di messa in sicurezza provvisori, mentre domani dovrebbero essere compiute le sistemazioni del caso. La parte della recinzione del lato di via Miola è invece rimasta integra.

(foto: la recinzione caduta a causa del forte vento di oggi pomeriggio)

