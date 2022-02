x x

GERENZANO – CARONNO PERTUSELLA La Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per 43 imputati che erano stati fermati lo scorso 16 novembre nella tranche lombarda della maxi inchiesta “Cavalli di razza”, coordinata anche dalle Dda di Reggio Calabria e Firenze, che aveva inflitto un duro colpo alla cosca della ‘ndrangheta dei Molè con oltre 100 misure cautelari eseguite in tutta Italia.

Tutto era iniziato lo scorso 16 novembre con una maxi operazione che ha visto oltre 100 misure cautelari eseguite in tutta Italia. Erano stati poi convalidati 48 dei 54 fermi del filone lombardo, coordinato dai magistrati Sara Ombra e Pasquale Addesso. Quattro risultavano latitanti, mentre altri due erano stati bloccati in Svizzera. Nel frattempo, alcuni indagati per posizioni minori hanno chiesto il patteggiamento e per altri è ancora in corso la procedura di estradizione. Per tutti i rimanenti, 43 in totale, è arrivata la richiesta di giudizio immediato. Sulla richiesta dovrà decidere ora il giudice delle indagini preliminari Anna Magelli.

Nella zona del Saronnese la banda era attiva con estorsioni come nel caso di una nota azienda di Gerenzano che si occupa di riciclo dei materiali che ha consegnato alla banda oltre 500 mila euro. vittima dell’attività di estorsione anche un ristoratore di Caronno Pertusella che era arrivato a versare 76 mila euro.

02022022

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn