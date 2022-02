x x

SARONNO – Nel corso della serata di ieri il forte vento che ha caratterizzato mattina e pomeriggio di mercoledì è diminuito facendosi più irregolare. Dalla mattinata di oggi 3 febbraio, specificano dal Servizio meteorologico di Regione Lombardia, “la ventilazione sarà in generale attenuazione. Si sottolinea che, seppur sia prevista una diminuzione della ventilazione a partire da oggi, le condizioni meteo-

climatiche e l’umidità del combustibile vegetale rimarranno tali da generare possibili incendi con intensità del fuoco elevata e

una propagazione veloce”.

Insomma, l’allerta da parte di vigili del fuoco e protezione civile rimane molto elevata, ed i mezzi di soccorso sono pronti ad intervenire anche nella zona, nel caso ve ne fosse la necessità. Nei giorni scorsi il vento forte ha causato diversi danni a Saronno e nel circondario.

