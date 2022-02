x x

Polemiche anche in città per l’esibizione di Achille Lauro a Sanremo. Calcio, ennesimo pari per la Caronnese

SARONNO – Traffico bloccato e molti rallentamenti ieri mattina nella zona di viale Rimembranze di Saronno. Non si tratta delle classiche code del mercoledì legate alla presenza dei banchi del mercato cittadino ma del risultato dell’operazione di soccorso realizzata dai vigili del fuoco.

Una montagna di laterizi è stata rinvenuta nelle scorse ore in zona Dal Pozzo, nelle campagne fra Ceriano Laghetto e Saronno.

La Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per 43 imputati che erano stati fermati lo scorso 16 novembre nella tranche lombarda della maxi inchiesta “Cavalli di razza”, coordinata anche dalle Dda di Reggio Calabria e Firenze, che aveva inflitto un duro colpo alla cosca della ‘ndrangheta dei Molè con oltre 100 misure cautelari eseguite in tutta Italia. Nella zona del Saronnese la banda era attiva con estorsioni come nel caso di una nota azienda di Gerenzano che si occupa di riciclo dei materiali che ha consegnato alla banda oltre 500 mila euro. vittima dell’attività di estorsione anche un ristoratore di Caronno Pertusella che era arrivato a versare 76 mila euro.

Movimentato episodio ieri mattina alle porte del centro di Solaro ha visto l’intervento di due ambulanze e di una pattuglia dei carabinieri di Rho. Sono stati proprio i militari a ricostruire l’accaduto.

L’esibizione di Achille Laura al Festival della canzone italiana a Sanremo fa discutere anche a Saronno: “Non abbiamo bisogno di dissacrare valori” il messaggio che lancia Lucio Bergamaschi, del direttivo cittadino di Forza italia.

Continua ad essere afflitta da “pareggite” la Caronnese calcio, al terzo 0-0 consecutivo. La malattia cronica riguarda anche i gol segnati, visto che i rossoblù sono ancora a secco in questo 2022. Anche contro il Rg Ticino arriva un punto che serve a poco per la classifica.

03022022