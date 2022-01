x x

SARONNO – “A partire dalla tarda mattinata di domani, lunedì 31 gennaio, previsto sul territorio regionale un nuovo e significativo aumento della ventilazione da nord. Le velocità massime saranno comprese tra i 70 ed i 90 chilometri orari su Alpi, Prealpi e nei fondivalle più esposti (in particolare su Valchiavenna, Prealpi Occidentali e Valcamonica), mentre in quota oltre i 1800-2000 possibili raffiche oltre i 100 cento chilometri orari”. Lo fa sapere il Servizi meteorologico di Regione Lombardia.

La ventilazione assumerà carattere favonico e vi sarà un ulteriore e progressivo disseccamento dell’aria. Nella seconda metà della giornata sono previste anche precipitazioni nevose sulle Alpi più settentrionali, in partcolare su Alta Valtellina, dove accumuli fino a 10 cm saranno possibili oltre i 1200 metri di quota. Gli accumuli attesi saranno comunque condizionati dal forte vento atteso e saranno poco significativi o assenti a quote inferiori. Il grado di pericolo è quindi in graduale aumento sull’intero territorio regionale, sia per l’incremento della ventilazione, sia per il basso grado di umidità dell’aria e della lettiera superficiale del terreno che sta caratterizzando questo periodo. Si sottolinea che queste condizioni sono tali da generare possibili incendi con intensità del fuoco elevata e una propagazione veloce.

“Si segnala inoltre che è attivo il periodo di alto rischio incendi boschivi con decorrenza immediata e sino a revoca” dicono dalla Regione.

