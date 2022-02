x x

“Gesto vile, ne posizioneremo immediatamente una nuova”

COGLIATE – “In occasione dei preparativi per l’organizzazione della manifestazione di posa della “pietra d’inciampo” che si svolgerà sabato 5 febbraio alle 10 in ricordo di Antonio Borghi e durante la quale si commemora anche il “Giorno del ricordo”, il personale comunale recatosi in prossimità di largo Follini, ha constatato che è stata sottratta la targa collocata lo scorso anno a memoria proprio del “Giorno del ricordo”.

Tale circostanza ha lasciato senza parole il sindaco Andrea Basilico, che ha dichiarato: “Gesto vile che rende ancora più importante, proseguire convintamente sulla strada di far conoscere e tenere viva la memoria di quanto accaduto durante tutti gli eccidi della storia, soprattutto verso i nostri giovani. Provvederemo immediatamente a riposizionare la targa, se i tempi tecnici lo permetteranno, già sabato mattina. Spero, che questo gesto non sia la conseguenza delle ormai inutili polemiche politiche, di chi ancora vede differenze di valore tra i crimini che hanno segnato la nostra storia. Sono tutti da ricordare per evitare che tutti si ripetano”.

(foto archivio)

03022022