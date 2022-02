x x

“Soddisfazione generale dei pendolari su Trenord al 42%, su puntualità e pulizia al 31%, sull’affidabilità del servizio addirittura al 27%“

VARESE – Dopo la lettera della direzione di Trenord per respingere le critiche da parte dei pendolari, all’ente ferroviario giunge la “bacchettata” da parte del consigliere regionale del Varesotto, Samuele Astuti del Pd (foto sotto).

La lettera sembra una ripicca nei confronti dei pendolari di tutti i comitati e le associazioni di viaggiatori (ben 24!), colpevoli di aver denunciato le condizioni indegne del servizio e aver chiesto le dimissioni dell’assessora ai trasporti Terzi. Garavaglia si mette a snocciolare cifre per difendere l’indifendibile, ma si dimentica degli unici numeri che contano davvero: soddisfazione generale dei pendolari su Trenord al 42%, su puntualità e pulizia al 31%, sull’affidabilità del servizio addirittura al 27% (ricerca sul sito della stessa società).

Una lettera che è un tentativo maldestro e sbracato di negare la realtà, ovvero che nell’ultimo mese, in quanto a riduzione del servizio, Trenord ha fatto peggio non solo di Atm ma persino della romana Atac e dell’ex Circumvesuviana napoletana.Trenord infatti, con la scusa del Covid, ha soppresso circa il 25% delle corse quotidiane, mentre Atm solo il 7% (tra l’altro, a differenza di quanto scrive Garavaglia, Atm promette eccome degli orari).A causa del peggioramento del servizio di Trenord poi, in molti scelgono di prendere l’auto privata, causando il peggioramento delle condizioni ambientali e della qualità della vita.

La Lombardia leghista e Trenord sono il miglior esempio di arroganza al potere, troppo impegnati ad autocompiacersi per ascoltare le grida di aiuto dei pendolari.

