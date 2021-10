x

GERENZANO – UBOLDO – CISLAGO – CARONNO PERTUSELLA -ORIGGIO – Si sono mossi in anticipo con le luminarie definite già nel periodo estivo e coordinate tra i diversi comuni ma ora i commercianti del gruppo di lavoro del Did hanno pensato di ampliare il l’impatto scenografico del progetto “Illumina il Natale” posizionando, in aggiunta ai filari offerti dalle Amministrazioni 5 alberi con filari a luce calda ceh saranno collocati sulle strade provinciali di collegamento tra Caronno Pertusella, Origgio, Uboldo, Gerenzano e Cislago.



Alla base della struttura dell’albero verrà posto uno striscione con i loghi delle attività che contribuiranno

alla realizzazione dell’albero. “E’ una proposta in più per accendere e colorare il Natale in un anno che è stato complesso per le attività commerciali – spiega la responsabile del progetto e del Did Rachele Grassi – ad unirci è la voglia di ripartire di tornare alla normalità scommentendo ancora una volta sul lavoro di squadra”.

(foto: un’immagine delle luminarie firmate Did che saranno posizionate nel Saronnese)