CERIANO LAGHETTO – “Sono a Solaro dall’amico Gaetano che però è cerianese, lo preciso così la Giunta di Solaro non mi dà il foglio di via, per una pizza rossonera per festeggiare la grande vittoria nel derby! Forza rossoneri! Buona serata, amiche e amici”. Commento al derby di calcio serie A del tardo pomeriggio di sabato da parte del milanista vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, con “piccola” frecciata polemica legata alla querelle fra i Comuni della zona delle Groane riguardo alla lotta allo spaccio di droga nei boschi.

2-1 dei milanisti a San Siro, il vice sindaco può festeggiare

Il Milan ha riaperto il campionato vincendo 2-1 nel derby che è andato in scena allo stadio di San Siro a Milano.

(foto: Dante Cattaneo, vicesindaco di Ceriano Laghetto, con la pizza rossonera in onore del Milan per la vittoria nel derby milanese. Appena sfornata a Solaro)

05022022