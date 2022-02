x x

SARONNO – Che tifo, per Saronno-Meda! Alla ripresa, con i recuperi, del campionato di Promozione, il match casalingo non ha portato bene ai biancocelesti, battuti 1-0 dai brianzoli. Un buon pubblico sugli spalti, compresi tanti ultras – di tutte le età – della formazione saronnese, con bandieri, cori e tifo e dunque una cornice da categorie superiori.

Il dodicesimo uomo

Dopo che l’anno scorso era stato contrassegnato dalle tante incertezze legate al coronavirus, con il campionato prima interrotto e poi definitivamente cancellato, in questa nuova annata si sta riuscendo a dare la giusta continuità. La pausa invernale è durata più del solito, in attesa che la situazione pandemica consentisse di ripartire in sicurezza. Ora si andrà avanti, si spera, senza altri stop sino a primavera: per i supporter saronnesi il prossimo appuntamento è previsto domenica a Sacconago, contro gli Amici dello sport, che veleggiando nelle zona di bassa classifica mentre il Saronno insegue l’obiettivo playoff.

(foto: tifosi saronnesi numerosi ieri sugli spalti dello stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi)

07022022