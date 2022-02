x x

SARONNO – Anche questa mattina, così come accaduto mercoledì scorso, il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore comunale al Commercio Domenico D’Amato hanno fatto visita a diversi esercizi commerciali del centro cittadino, per capire com’è la ripartenza e studiare insieme strategie di supporto al commercio locale. In primo piano: parcheggi, necessità di promozione delle attività, aperture serali. “Qualche spunto interessante da mettere sul tavolo di lavoro” viene rilevato dai responsabili dell’ente locale saronnese.

(foto: il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore comunale al Commercio Domenico D’Amato durante l’incontro odierno, questa mattina, con alcuni dei commercianti di Saronno, nelle loro attività. Si è parlato, tra l’altro, di aperture serali e posteggi)

