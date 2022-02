x x

SARONNO – Lunedì mattina il vento che ha spazzato la città di Saornno ha fatto cadere anche un pezzo di albero al parco degli alpini tra via Concordia e via D’Annunzio.

Il pezzo d’albero, decisamente di grandi dimensioni, fortunatamente non ha ferito nessuno e non ha fatto danni anche se al momento i rami bloccano l’accesso alla panchina.

Ovviamente non essendoci rischi immediati la rimozione del ramo non è stata realizzata durante l’emergenza dai vigili del fuoco ma la competenza, come avvenuto in passato per gli alberi caduti all’interno del parco di via Carlo Porta è passata all’Amministrazione.

La speranza dei residenti è che il maxi pezzo di pianta possano essere rimossi il prima possibile “magari anche con una verifica alla stabilità della pianta da cui sono caduti”.

