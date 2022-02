x x

SARONNO – E’ il sindaco Augusto Airoldi, a latere della presentazione del nuovo assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli, a fare il punto, rispondendo alle domande dei giornalisti, sulla situazione dei fondi del bando del Miur persi nel novembre scorso per l’attesa riqualificazione della scuola elementare Rodari di via Toti.

In sostanza il bando del Miur prevedeva l’obbligo di aggiudicare i lavori entro e non oltre il 5 novembre 2021. Così non è stato. Il Comune ha presentato una richiesta di proroga lo scorso 17 novembre ma dopo pochi giorni è arrivata la risposta dal Ministero che negava la proroga.

Ora a metà gennaio è arrivata in Municipio, come annunciato dal sindaco Augusto Airoldi in un video, la comunicazione del cosidetto processo di decadenza del fnanziamento di 4 milioni di euro che il comune di Saronno aveva acquisito nel marzo 2020. L’Amministrazione ha presentato delle controdeduzioni nella speranza di recuperare i fondi persi per il mancato rispetto dei tempi.

Il sindaco Airoldi ha spiegato che la risposta del ministero non è ancora arrivato malgrado il termine fosse il 15 febbraio: “Siamo in attesa di sapere se le controdeduzioni hanno interrotto la decadenza del finanziamento oppure se questo prosegue”.

Con l’arrivo della risposta si tornerà anche a parlare della commissione d’inchiesta richiesta da Lega, FdI e Fi e già condivisa da Pd e Obiettivo Saronno per capire come sia potuto accadere, a prescindere dall’esito finale, che il Comune abbia “mancato” una scadenza e presentato la richiesta di proroga in ritardo.

