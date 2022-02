x x

SARONNO – Malore in via Leopardi: oggi alle 20.10 sul posto è accorsa una ambulanza della Croce rossa saronnese per soccorrere un 48enne, al quale è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica; è stato trasportato all’ospedale di Saronno, in condizioni comunque non gravi.

Alle 12.15 di oggi sempre a Saronno ma in viale Lombardia, non lontano rispetto alla rotonda di via Don Sturzo, si è registrato un tamponamento fra due automobili: due le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche, una ragazza di 25 anni ed un uomo di 60 anni, soccorsi da una ambulanza della Croce rossa e trasportati all’ospedale cittadino per essere medicati di lievi contusioni. Sul posto per i rilievi del sinistro sono arrivati i carabinieri della Compagnia cittadina.

Per una caduta accidentale in azienda, oggi alle 10.15 in una ditta di via Grieg, una donna di 39 anni è stata soccorsa dall’equipaggio dell’ambulanza della Croce rossa e trasportata all’ospedale di piazza Borella, ha riportato alcune contusioni ma non è apparsa in pericolo di vita.

