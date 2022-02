x x

COGLIATE – La parrocchia San Giuseppe Cogliate mercoledì 2 marzo organizza la giornata di preghiera per l’Ucraina. S’inizia alle 8,30 con la santa messa per la pace con l’esposizione del santissimo sacramento e l’adorazione eucaristica. La sera alle 20,30 la recita del Santo Rosario “chiedendo la fine della guerra e sostegno per i nostri fratelli e le sorelle dell’Ucraina”.

Ma non solo. In occasione del Santo Rosario delle 20.30 per la Pace in Ucraina in chiesa Parrocchiale a Cogliate saranno raccolti medicinali generici anche pediatrici (Tachipirina, Nurofen, disinfettante), alimenti per bambini, pannolini, latte in polvere e salviettine igieniche. Il tutto sarà destinato all’ospedale Oncologico Pediatrico Okhmadyt di Kiev appena bombardato.

(foto dal sito parrocchiale)

