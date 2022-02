Covid, nelle scuole di Saronno meno casi e meno classi in Dad

SARONNO – Contagi da coronavirus, migliora decisamente la situazione nelle scuole saronnesi. A fare il punto della situazione è stato nella tarda mattinata odierna il sindaco Augusto Airoldi parlando ai microfoni di Radiorizzonti. “Il quadro dell’emergenza covd nelle scuole cittadine appare in rapido miglioramento: si è passati dai 118 casi positivi della scorsa settimana ai 63 attuali. In Dad c’erano 143 studenti e si è scesi a 97 mentre in sorveglianza speciale c’erano la settimana scorsa 49 classi e si è scesi a 37; e rimane solo 1 classe in quarantena” ha riepilogato il primo cittadino.

In città la popolazione studentesca è di 12.000 giovani, suddivisi in oltre 500 classi.

Buone notizie dalle Rsa

Buono notizie anche dalle Rsa, le residenze anziani di Saronno: sono tutte covid free ed hanno riaperto alle visite dei parenti degli ospiti.

Il dato generale dei contagi a Saronno, però, nell’ultima settimana ha evidenziato una controtendenza, con più contagi.

(foto: il sindaco di Saronno, Augusto Airoldi)

