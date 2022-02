x x

SARONNO – Traffico rallentato in piazza Cadorna, davanti alla stazione ferroviaria centrale, questo pomeriggio, per effetto dei lavori di potatura dei grandi alberi che si trovano nei giardini del Museo della ceramica Gianetti: gli operai al lavoro hanno transennato anche una delle due corsie di marcia di via General Cantore, dove “sbuca” il traffico proveniente dall’area ferroviaria.

La normale circolazione verrà ripristinata non appena gli interventi saranno conclusi. Si tratta di opere di sistemazione e messa in sicurezza delle piante che si trovano nel plesso museale da dove nei giorni scorsi il forte vento aveva sradicato una grossa pianta che poi era finita proprio a bloccare via Cantore, richiedendo l’intervento anche dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine e costringendo a deviare il traffico veicolare e pedonale per molte ore.

(foto archivio: la grossa pianta caduta nei giorni scorsi dal giardino del Museo Gianetti in via General Cantore, a Saronno)

