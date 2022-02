x x

SARONNO – Il sindaco Augusto Airoldi è tornato a parlare delle deleghe della sua Giunta e in particolare della scelta di aggiungere a quelle già di sua competenza Sicurezza e Ospedale anche quella sull’innovazione.

“Ho deciso di tenere per me – ha spiegato il primo cittadino parlando della nomina di Francesca Pozzoli come assessore ai Lavori Pubblici e al Decoro Urbano – la delega all’Innovazione primo per dare al nuovo esponente della Giunta più tempo per dedicarsi alle tematiche del suo assessorato e recuperare qualche ritardo accumulato dalla precedente gestione. Secondo perchè l’innovazione è, con la digitalizzazione, uno dei grandi filoni del Pnrr. Da aprile incominceranno ad arrivare i bandi e la possibilità di finanziamento. Venendo io, professionalmente, dal mondo dell’informatica ho deciso di tenere per me, almeno per ora, questa delega in modo da poter affrontare direttamente queste tematiche”.

Tra i temi affrontati in prima persone nelle ultime settimane dal sindaco Augusto Airoldi c’è quello della Fibra in città.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn