SARONNO – Condividiamo la riflessione dell’assessore alla Cultura e vicesindaco Laura Succi.

In questi ultimi giorni un ricordo mi si presenta continuamente: il museo di Serajevo che raccoglie oggetti e testimonianze sui bambini durante la guerra. Un quaderno a righe dove leggi “stavo giocando in cucina, la mamma preparava la cena, improvvisamente la finestra e’ esplosa e la mamma e’ caduta a terra, morta”. I giocattoli, i disegni del fratellino che non c’è più. Tutti soffrono durante una guerra, ma il coinvolgimento dei civili, dei bambini soprattutto, e’ intollerabile.

Ad agosto saranno 30 anni dalla distruzione, voluta e programmata, della biblioteca di Serajevo. Lavoriamo per avere ospite la sindaca della città e complimentarci per la ricostruzione. Colpire i bambini, annientare la cultura sono le azioni piu’ spregevoli. Tutta la nostra solidarietà e la nostra vicinanza vanno ai cittadini ucraini coinvolti in una guerra fuori dal tempo.

01032022

