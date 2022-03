x x

CISLAGO – Incidente in Pedemontana, traffico rallentato lungo l’arteria che collega la Brianza al Varesotto: è successo questo pomreriggio alle 18.45 quando un’automobile è uscita di strada, mentre viaggiava in direzione Brianza nel tratto fra Mozzate e Cislago.

Sul posto immediato è stato l’intervento della polizia stradale con i vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce rossa, che ha poi chiesto il supporto anche dell’automedica, arrivata da Varese a sirene spiegate. Il tutto per soccorrere il conducente della vettura, un ragazzo di 29 anni, che ha riportato lesioni e contusioni varie ma che non è apparso in pericolo di vita; ed è stato trasferito in ospedale. Gli agenti della polstrada hanno deviato il traffico per consentire che i soccorsi avvenissero in totale sicurezza e quindi hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per chiarire la dinamica del sinistro.

(foto archivio: precedente intervento dei soccorsi nello stesso tratto di Pedemontana per un incidente)

05032022