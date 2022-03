x x

SARONNO – Alimenti non deperibili e non a breve scadenza, prodotti per l’igiene per adulti e bambini, biancheria nuova, coperte e lenzuola, capi invernali (sciarpe, maglioni, cappotto anche usati, piumoni, vestiario e scarpe pesanti). E’ davvero arrivato di tutto alla scuola Ignoto Militi in via Antici in questi giorni per la raccolta a sostegno della popolazione ucraina.

Centinaia le borse e i sacchetti arrivati nei tre punti di raccolta allestiti nel plesso Bascapè, plesso Militi e plesso Rodari, dalle 9 alle 16. Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi terze della scuola secondaria di I grado, coadiuvati dai loro insegnanti, hanno provveduto alla sistemazione del materiale raccolto che sarà consegnato alla Protezione Civile della sede Rovello Porro che partirà oggi per una prima consegna. Un secondo viaggio è già previsto per sabato 12 marzo.

Soddisfatte per la grande partecipazione ma anche per il grande impegno degli alunni e delle famiglie.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn