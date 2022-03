x x

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione di Gerenzano in merito all’ospitalità a cittadini ucraini.

Come da comunicazione della Questura di Varese, in caso di arrivi e/o accoglienza di cittadini ucraini presso strutture o presso la propria abitazione, si chiede di comunicare le generalità e gli indirizzi presso cui sono ospitati, fornendo copia del relativo passaporto o altro documento equipollente e indicando il numero di telefono, al seguente indirizzo di posta elettronica:

[email protected]

Per informazioni telefonare allo 02/96399120-121

Sarà cura della Questura di Varese prendere contatto con la struttura di accoglienza o il singolo privato ai fini delle convocazioni dei cittadini ucraini presso i propri uffici per la trattazione della pratica relativa al permesso di soggiorno.

Si ringrazia per la collaborazione.

https://www.comune.gerenzano.va.it/c012075/po/mostra_news.php?id=1508&area=H

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn