SARONNO – Tanti saronnesi hanno partecipato ieri sera alla presentazione al teatro Giuditta Pasta del libro” Le 10 cose che ho imparato dalla vita” di Paolo Del Debbio. Presenti il sindaco Augusto Airoldi, la vice Laura Succi e gli assessori Ilaria Pagani e Gabriele Musaro’. Tra i protagonisti anche Gianfranco Librandi che ha dedicato ai saronnesi un’anteprima sul suo futuro politico. A presentare la serata Roberto Poletti

IL LIBRO

Paolo Del Debbio si racconta per la prima volta in quella che non è un’autobiografia, ma una riflessione a cuore aperto sul mondo, sugli altri e infine su se stesso.

I racconti del padre, che dopo l’8 settembre fu deportato dai nazisti nel campo di concentramento di Luckenwalde. L’infanzia a Lucca e una famiglia che lo ha educato a essere felice con poco e a rispettare la dignità di ogni singola persona, dai più umili ai più altolocati. Gli anni trascorsi in seminario, l’incontro frenetico con i pensatori cristiani e il fascino del divino. Lo studio – mai interrotto – della filosofia e dell’economia, uno studio che permea ogni cosa. Il volontariato, l’assistenza ai ragazzi invalidi, e i tanti lavori: porta spese, cameriere, organizzatore culturale; poi l’incontro con Fedele Confalonieri di cui diviene assistente, l’incarico di scrivere il primo programma politico di Forza Italia, gli anni da assessore alla Sicurezza a Milano. Oggi che è un conduttore tv tra i più amati in Italia – oltre che docente universitario di Etica ed economia –, Paolo Del Debbio si racconta per la prima volta in quella che non è un’autobiografia, ma una riflessione a cuore aperto sul mondo, sugli altri e infine su se stesso. In queste pagine Del Debbio si rivela un pensatore poliedrico e insieme un uomo semplice, attraversato – come tutti – da passioni, contraddizioni e difficoltà, ma fedele a valori saldissimi. La sua storia personale è la storia di un lungo viaggio senza sosta, senza vie di fuga, senza scorciatoie, in cui l’amore per Dio convive con l’amore per le donne e la passione per le idee cattoliche e liberali si incontra con la passione per la gente comune. Un percorso in cui l’importante non è superare traguardi, ma imparare qualcosa ogni volta: fino a diventare se stesso.

