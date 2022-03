x x

LIMBIATE – Fiamme lungo la ciclabile. Sono stati proprio alcuni ciclisti a dare l’allarme per l’incendio sterpaglie divampato lungo la ciclopedonale del canale Villoresi nel comune di Limbiate oggi pomeriggio, sabato 12 marzo, prima delle 16. Dalla centrale operativa del numero unico per le emergenze è stata inviato sul posto un’autopompa del distaccamento di Desio, un’autobotte del distaccamento di Lazzate e moduli boschivi dei Distaccamenti di Bovisio e di Lissone.

Essendo la vegetazione nella zona molto secca, viste le precipitazioni praticamente irrisorie negli ultimi mesi, la preoccupazione era che le fiamme si propagassero rapidamente raggiungendo magari l’area boschiva.

