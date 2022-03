x x

CASSANO MAGNAGO – Impegno sulla carta abbordabile per il Fbc Saronno che dopo 3 sconfitte consecutive, che sono costate il posto a mister NIccolò Taroni, oggi guidate dal nuovo allenatore Gianpaolo Chiodini gioca a Cassano Magnago contro i locali dell’Union Villa. Inizio alle 14.30, su ilSaronno la consueta cronaca play by play.

Arbitro dell’incontro sarà Sebastiano Nucini di Treviglio, non è prevista la presenza di assistenti. La gara è valida per la 10′ giornata di ritorno del campionato di Promozione. Il Saronno dopo gli ultimi passi falsi ha perso quota ed è scivolato fuori dalla zona playoff: grande curiosità oggi per le scelte tattiche ed anche di formazione del nuovo allenatore Chiodini, che dovrebbe disporre dell’intera rosa, senza infortunati.

Sull’altro fronte una Union Villa decisamente “zoppicante” in classifica e che cerca punti pesanti in ottica salvezza: i bustocchi sono attualmente sedicesimi, e con tanti problemi in difesa (18 i gol segnati, ben 35 quelli subiti). Ma è una squadra che all’andata diede un dispiacere al Saronno, espugnando a sorpresa il “Colombo Gianetti”, 1-3.

Oggi si gioca al centro sportivo di via Salvo d’Acquisto a Cassano Magnago.

