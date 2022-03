x x

UBOLDO – Domenica 27 marzo si terrà la prima apertura al pubblico dell’aula didattica del Parco dei Mughetti realizzata nei boschi di Uboldo.

Dalle 14 alle 18 sarà possibile l’accesso libero e gratuito, con visite guidate a gruppi per illustrare le finalità dell’aula didattica e gli interventi realizzati. Sarà allestito anche lo stand informativo del Parco.

Come si arriva l’aula didattica? A piedi o in bicicletta passando dalla Cascina Leva (Via Cerro 251 a Uboldo), seguendo la segnaletica dei percorsi del Parco verso il torrente Bozzente e…cercando la bandiera del Parco!

In caso di maltempo l’apertura dell’aulda didattica verrà rimandata a domenica 3 aprile.

