x x

SARONNO – Un grande impegno organizzativo ma soprattutto una grande generosità . Così Enpa Saronno, i suoi attivisti e i suoi simpatizzati con tanti cittadini saronnesi e non solo, sono riusciti a creare una carico di prodotti per aiutare la popolazione ucraina a gestire l’emergenza creata dalla guerra.

“Ci siamo mobilitati subito – spiegano dal sodalizio – la raccolta è partita immediatamente ma, appena è scoppiato il conflitto, abbiamo mandato via le nostre scorte grazie alla Protezione civile di Rovello Porro”.

Quindi è partita la raccolta vera e propria: “Da quando abbiamo lanciato l’appello i beni (cibo ma anche trasportini, ciotole, guinzagli etc) sono stato recapitati alla nostra sede operativa di via Novara 20 a Saronno e alla tabaccheria di Emanuela Caldera a Caronno Pertusella che ringraziamo per la disponibilità. Un grazie anche a tutti coloro, a partire dai Mantovani, che si sono resi disponibili a stoccare il materiale”.

Sabato 19 marzo la seconda spedizione con cibo per gatti (162 chili umido e 231 secco), cibo per cani (126 chili umido e 236 secco), 8 colli di ciotoli e guinzagli, 9 colli di materiali per medicazione, 9 colli di coperte e 3 colli di trasportini per gatti.

“In accordo con la nostra sede centrale abbiamo inviato anche abiti per adulti e bambini che potevano essere consegnati con questo carico” concludono i volontari.

Sui social è arrivato il ringraziamento del gruppo: “Grazie a tutti, dal profondo del nostro cuore ai volontari (a partire dagli autisti Gabriele e Massimo) e alle persone desiderose di pace”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn