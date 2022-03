x x

SARONNO – Ferma la Caronnese, riguardo ai risultati della domenica calcistica tiene banco la vittoria del Fbc Saronno nel derby di Promozione contro l’Aurora Cmc Uboldese. Nelle categorie minori, ancora una vittoria per il Tradate mentre non ce l’ha fatta l’Amor sportiva a fermare il quotato Limbiate.

I risultati in breve – In Eccellenza Gavirate-Varesina 1-2, Sestese-Ardor Lazzate 2-1. In Promozione Fbc Saronno-Aurora Cmc Uboldese 2-0 e Universal Solaro-Accademia Inveruno 1-1. In Prima categoria girone A Tradate-San Michele 2-0 e Cantello Belfortese-Pro Azzurra Mozzate 2-0, nel girone B Montesolaro-Esperia Lomazzo 0-2, Monnet Xenia-Rovellasca 1910 2-2, Cantù San Paolo-Salus Turate 3-3; nel girone N 1-1 Ceriano Laghetto contro Bresso.

In Seconda categoria nel girone I Cassina Rizzardi-Gerenzanese 3-2 e Coarezza-Pro Juventute Uboldo 2-4. Nel girone N Rovellese-Misinto 1-1 e Cistellum-Virtus Cantalupo 2-1.

In Terza categoria Amor sportiva-Limbiate 0-1, Cogliatese-Airoldi Origgio 6-1, Legnanese-Dal Pozzo 3-1.

