MISINTO – Incendio notturno a Misinto: l’allarme è scattato alle 21.30 di ieri quando le fiamme si sono sviluppate in una villetta di via Monte Rosa e sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco, proveniente da Saronno, Lazzate, Seregno e Carate Brianza. Insomma, la strada si è rapidamente riempita dei mezzi dei pompieri e tanti cittadini sono accorsi e si sono affacciati alle finestre della case vicine per capire cosa stesse accadendo.

I vigili del fuoco sono comunque riusciti a prendere rapidamente in controllo dell’incendio e nel giro di un’ora si è concluso l’intervento, prima con lo spegnimento delle fiamme e poi con la messa in sicurezza e le verifiche del caso. Nessuno è rimasto ferito o intossicato per il fumo (sul posto c’era anche una ambulanza ma non ce n’è stato bisogno), da valutare l’entità dei danni.

24032022