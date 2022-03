x x

LEGNANO – Tocca alla Rescalda che sfida il Cogliate ad aprire questa domenica. Una partita che viene dominata dall’inizio alla fine dalla squadra ospite che impongono il loro gioco sul campo del Rescalda. Pronti via al minuto 21′ primo tempo Balestrini porta in vantaggio la sua squadra. Neanche il tempo di esultare che il Cogliate ne fa un altro in gol Zappa. Finisce il primo tempo sul risultato di 0-2. Parte il secondo tempo con il Cogliate che nonostante il vantaggio ne fa un altro al minuto 8′ del secondo tempo con gol di Beretta. Al minuto 16′ del secondo tempo la Rescalda trova il gol della bandiera a segno Italia. Termina la partita sul risultato di 1-3.

A.S.D RESCALDA – A.S.D COGLIATESE 1-3

A.S.D RESCALDA:Martignoni, Romdhani S., Lizzi, Cribio, Alessio, Briglia(1′ st Dede), Pogliana(23′ st Morgante), Romdhani A.(24′ st Candiani S.), Khedr(13′ st Italia), Macri, Turra(1′ st Petrozziello).A disposizione Aloisi, Candiani L., Casati, Paparini.

A.S.D.COGLIATESE:Ortolan, Marcolongo, Roncalli, Manno(46′ st Messina), Pastore, Chiari, Ventrella(17′ st Pascale), Balestrini, Beretta(43′ st Bolis), Cimmaghi, Zappa(34′ st Zampieri). A disposizione Schiatti, Amadio, Murari, Veronese.

Marcatori:21′ pt Balestrini(Ce), 29′ pt Zappa(Ce), 8′ st Beretta(Ce), 16′ st Italia(Ra).

