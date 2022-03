x x

SARONNO – Look coordinato per gli studenti del liceo Legnani con sede in via Antici e in via Carso. Negli ultimi giorni i rappresentanti di istituti hanno pensato di invitare tutti gli studenti a vestirsi secondo un tema. Un’iniziativa analoga era stata realizzata anche prima delle vacanze di Natale.

Lunedì i ragazzi sono arrivati in classi tutti vestiti in modo elegante. Una novità che non è passata inosservata soprattutto quando si è diffuso il tema per la giornata di martedì ossia “pigiama party”. La proposta decisamente sopra le righe non è piaciuta alla direzione scolastica che ha fatto una missiva, rivolta a docenti, genitori e studenti, per informare che “non sarebbe stata approvata l’entrata di studenti con abbigliamento non consono ad un ente formativo come la Scuola che, per quanto non voglia essere intesa come un luogo restrittivo e limitante, resta sempre e comunque un ambiente formate, non adatto a qualsivoglia pigiama party”.

Il messaggio è stato recepito immediatamente dai ragazzi che oggi hanno optato per un più sobrio look in bianco e nero. Tante le adesioni con il tema ben visibile osservando gli studenti in aula e nei corridoi. In ogni caso la lettera della presidenza ha suscitato molto dibattito tra le famiglia ed anche in classe coi docenti.

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn