SARONNO – La nuova strada che sta “nascendo” al Matteotti è stata la notizia del Saronnese più letta ieri.

Saronno, nuova strada al Matteotti. Ecco dove Ha sconvolto tutti, anche nel Saronnese, la storia di Carol Maltesi uccisa e fatta a pezzi nella propria casa a Rescaldina.

Al Legnani gli studenti scelgono un look tematico ogni giorno e… il preside interviene per evitare che arrivino a scuola in pigiama.

Dopo l’Aquilone anche le mamme del quartiere sportivo fanno un appello all’Amministrazione mettere in sicurezza il parco della Club house dove una bimba si è recentemente ferita.

Il virologo Massimo Galli ospite all’istituto Prealpi parla di quarta dose e dell’aumento dei contagi.

Colpito alla testa con un colpo di macete, è la prima ricostruzione dell’aggressione avvenuta nel parco Groane nel territorio comunale di Limbiate.

Ferito col machete al Parco Groane: è grave Maxi frode e riciclaggio ieri Gdf al lavoro nella Brianza per una maxi operazione.

Ex Isotta, il sindaco rompe il silenzio dopo il consiglio comunale e fa il punto “aspettiamo la proprietà per un tavolo tecnico”.

Ex assessore Miglino è il nuovo commissario di Forza Italia.