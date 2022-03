x x

CARONNO PERTUSELLA – Dopo l’importante vittoria per 1-0 di ieri pomeriggio, nel turno infrasettimanale di serie D, contro il Chieri; la Caronnese è riuscita a restare nella zona di centroclassifica, altro passo avanti verso la riconferma in categoria. E l’allenatore dei rossoblù, Manuel Scalise, è soddisfatto: “Abbiamo ottenuto tre punti importanti contro una squadra che ha tanta qualità. Non sappiamo a quanto sarà la quota salvezza, ma vogliamo continuare su questa strada”.

Risultati 30′ giornata: Bra-Ligorna 3-2, Caronnese-Chieri 1-0, Casale-Novara 0-0, Pont Donnaz-Gozzano 0-3, Rg Ticino-Imperia 1-1, Saluzzo-Lavagnese 1-1, Sestri Levante-Varese 1-1, Vado-Borgosesia 1-1, Sanremese-Asti 1-1, Derthona-Fossano 2-0. Classifica: Novara 63 punti, Sanremese 60, Derthona 50, Varese 48, Casale 45, Bra 43, Gozzano 42, Chieri 41, Caronnese e Ligorna 40, Sestri Levante e Vado 39, Pont Donnaz 37, Rg Ticino 35, Asti 34, Fossano 31, Imperia 29, Lavagnese 22, Saluzzo 18.

31032022