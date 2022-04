x x

SARONNO – “Quest’anno, il sacro mese islamico di Ramadan è iniziato la sera di sabato 2 aprile, e si sovrappone in parte alle ultime settimane della Quaresima cristiana. Sono tempi nei quali i fedeli di entrambe le religioni sono chiamati, dalle rispettive tradizioni spirituali, alle pratiche del digiuno, della preghiera e dell’elemosina”. Così il sindaco saronnese, Augusto Airoldi. Prosegue Airoldi: “Quest’anno rivolte anche alle vittime della guerra e della pandemia. Auguro a tutti i cittadini di fede islamica della nostra città e in particolare a quelli che frequentano il Centro culturale islamico di via Grieg, che questo periodo penitenziale sia occasione di riflessione e rinascita spirituale”.

Al primo cittadino un ringraziamento da parte del centro islamico: “Un profondo e sentito grazie, al sindaco Augusto Airoldi per i graditissimi auguri ricevuti in occasione dell’inizio del benedetto mese del Ramadan. Parole di unità e di integrazione, due valori imprescindibili, per i musulmani del centro islamico di Saronno”.

03042022