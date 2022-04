Piromane in azione a Cascina Nuova, incendiati rifiuti

MISINTO / COGLIATE – Incendio l’altra notte nella frazione di Cascina Nuova fra Misinto e Cogliate; l’allarme è scattato attorno alle 4 quando alcuni cittadini hanno notato fuoco e fiamme che si erano sviluppati da alcuni rifiuti posizionati all’esterno di un locale pubblico in attesa della raccolta mattutina. Evidentemente, qualcuno aveva appiccato le fiamme. Ad accorrere sono stati i titolari della vicina trattoria, che “armati” di estintori hanno spento le fiamme ed hanno risolto il problema, prima che il rogo potesse estendersi o comunque danneggiare gli edifici o agli alberi vicini.

Si stanno adesso compiendo accertamenti per provare a risalire al responsabile o responsabili di questo episodio.

03042022