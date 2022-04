x x

CARONNO PERTUSELLA – Il Pd di Caronno Perusella ha organizzato una raccolta firme sul tema “Sos Medici di base in Lombardia”. “Chiediamo ai cittadini di firmare per chiedere alla Regione di garantire più medici, pediatri e medicina del territorio” spiegano gli organizzatori

La raccolta firme avverrà:

▶️ Martedì 5 aprile, dalle 9 alle 12, al mercato settimanale in Via Luini

▶️ Domenica 10 aprile, dalle 9 alle 12, in piazzetta della Chiesa Nuova in via Adua.

Tra gli obiettivi quelli che siano formati più medici di medicina generale, aumentando le borse di studio e adeguandone il valore economico a quello delle altre specialità ma anche la realizzazione di incentivi ai medici ad esercitare nei luoghi carenti, mettendo a loro disposizione spazi e risorse per i collaboratori di studio ma soprattutto una programmazione delle sostituzioni per tempo, al fine di non lasciare i cittadini senza medico.

